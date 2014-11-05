Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Японского моря. Экипажи сопровождались истребителем Су-35С от Воздушно-космических сил страны. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.
Два ракетоносца дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 7 часов.
пресс-слуба МО РФ
Командующий дальней авиацией России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш объяснил журналистам, что полет был выполнен в строгом соответствии с международными требованиями по использованию воздушного пространства. Летчики из РФ регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Шойгу: "оборонка" получила право использовать все резервы для выпуска артиллерии.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все