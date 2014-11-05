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Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

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Миссия сопровождалась самолетами Су-35С.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Японского моря. Экипажи сопровождались истребителем Су-35С от Воздушно-космических сил страны. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ.

Два ракетоносца дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 7 часов.

пресс-слуба МО РФ

Командующий дальней авиацией России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш объяснил журналистам, что полет был выполнен в строгом соответствии с международными требованиями по использованию воздушного пространства. Летчики из РФ регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: бомбардировщик, вкс россии, минобороны, ту-95мс, японское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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