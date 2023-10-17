Шойгу: "оборонка" получила право использовать все резервы для выпуска артиллерии

Глава МО РФ рассказал о решении правительства в условиях СВО.

Российское правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу страны использовать все резервы для наращивания производства артиллерии. Соответствующее заявление сделал генерал армии Сергей Шойгу на профильном совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр по обороне рассказал коллегам о том, что ведомство упростило процедуру заключения контрактов, а также дополнительно сократило объем испытаний, уменьшила требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.

Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства, предоставили оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Эксперт добавил, что в условиях проведения специальной военной операции России необходимо быстро пополнять запасы вооружений. Эта задача напрямую зависит от возможностей "оборонки" нарастить изготовление продукции и минимизировать сроки поставок в ВС РФ.

Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии.

Фото и видео: Минобороны России

