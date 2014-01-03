По его словам, в условиях спецоперации особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил важность оперативного производства артиллерии. Об этом он заявил на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

По словам главы военного ведомства, в условиях спецоперации особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Шойгу подчеркнул, что решение данной задачи зависит от способности предприятий нарастить выпуск необходимым боевых систем и минимизировать сроки их поставки в войска. Он также подчеркнул, что федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем.

Ранее Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации.

Видео: Минобороны России