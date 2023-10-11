Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации

Глава МО РФ рассказал о необходимости в новых самолетах.

С учетом проведения специальной военной операции на Украине загруженность российской военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена Советского Союза почти в два раза. Соответствующее заявление сделал генерал армии Сергей Шойгу, выступая на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Мероприятие проводилось в ходе рабочей поездки российского министра по обороне в Ульяновскую область. Высокопоставленный чиновник пояснил коллегам, что требуется увеличивать воздушный парк за счет новых самолетов. Одним из таких воздушный средств является борт Ил-76МД-90А.

Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы — это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Дополнительно стране требуется уделить внимание на поддержку в рабочем состоянии того авиационного парка, которым министерство по обороне обладает.

Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске.

Фото и видео: Минобороны России