Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске

Глава МО оценил реализацию гособоронзаказа на "Авиастаре".

Генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в город Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа, производимого на заводе "Авиастар" в российском регионе, а также проинспектировал производство боевых самолетов Ил-76МД-90А, ремонт Ан-124-100. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что чиновник посетил территорию местного предприятия, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации от "Ростеха".

Известно, что генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил высокопоставленному главе делегации о том, что на сегодняшний день в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся борты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче военному ведомству в этом году, поступят в войска страны в установленные контрактными обязательствами сроки.

Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100.

Фото и видео: Минобороны России