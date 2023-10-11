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Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске

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Глава МО оценил реализацию гособоронзаказа на "Авиастаре".

Генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в город Ульяновск проверил выполнение государственного оборонного заказа, производимого на заводе "Авиастар" в российском регионе, а также проинспектировал производство боевых самолетов Ил-76МД-90А, ремонт Ан-124-100. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что чиновник посетил территорию местного предприятия, входящего в состав Объединенной авиастроительной корпорации от "Ростеха".

Известно, что генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил высокопоставленному главе делегации о том, что на сегодняшний день в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся борты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче военному ведомству в этом году, поступят в войска страны в установленные контрактными обязательствами сроки.

Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиастар, гособоронзаказ, ил-76мд-90а, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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