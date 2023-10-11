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Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100

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Глава МО РФ рассказал о ситуации с авиацией в стране.

К 2025 году в России нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели и есть возможности для их модернизации. Соответствующее заявление сделал генерал армии Сергей Шойгу, выступая на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Мероприятие проводилось в ходе рабочей поездки российского министра по обороне в Ульяновскую область. В частности, высокопоставленный гость посетил местный завод "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, ремонт Ан-124-100.

Сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить.

Сергей Шойгу, глава МО РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, ан-124-100, минобороны, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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