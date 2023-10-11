  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:52
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Военным вручили награды за отражение атак украинских ДРГ на левом берегу Днепра

0 0

Виктор Горемыкин передал бойцам медали за отличие на СВО.

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим, принимавшим участие в отражении диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на левом берегу Днепра на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы  Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что  солдаты и офицеры удостоены медалей За отвагу", а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени.

Государственные и ведомственные награды вручены за мужество, отвагу и героизм военнослужащим арктического соединения группировки войск "Днепр".

пресс-служба Минобороны РФ

Генерал-полковник России выразил благодарность военнослужащим за их личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Авиация войск "Юг" нанесла удары по пунктам дислокации трех бригад ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: виктор горемыкин, всу, госнаграды, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии