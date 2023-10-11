Военным вручили награды за отражение атак украинских ДРГ на левом берегу Днепра

Виктор Горемыкин передал бойцам медали за отличие на СВО.

Заместитель российского министра по обороне Виктор Горемыкин вручил награды военнослужащим, принимавшим участие в отражении диверсионно-разведывательных групп украинских националистов на левом берегу Днепра на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что солдаты и офицеры удостоены медалей За отвагу", а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени.

Государственные и ведомственные награды вручены за мужество, отвагу и героизм военнослужащим арктического соединения группировки войск "Днепр". пресс-служба Минобороны РФ

Генерал-полковник России выразил благодарность военнослужащим за их личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Авиация войск "Юг" нанесла удары по пунктам дислокации трех бригад ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России