Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Авиация из "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции совершила удары по пунктам временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Нанесены удары по пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда в районе населенного пункта Дылеевка, 81-й аэромобильной бригады противника в районе Северска и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно штурмовая и армейская авиация поразили скопление живой силы и военной техники противника, расположенные на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.Боевые расчеты отечественных тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразили личный состав ВСУ в районе Андреевки, а артиллерия ликвидировала опорный пункт подразделений в Спорном, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Первомайском. Дополнительно удары нанесены по опорному пункту и позициям гранатометных расчетов АГС и СПГ в районах населенных пунктов Веселое и Писецкое. Во время онтрбатарейной борьбы поражены три миномета 120-мм калибра в Авдеевке, Петровском и Первомайском. Средствами противодействия уничтожены шесть FPV-дронов противника, а также три беспилотника типа Mavic 3.

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Фото и видео: Минобороны России