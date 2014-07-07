Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на предприятии "Алмаз-Антея" в Ульяновске

Генерал армии оценил работу отечественного предприятия.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", расположенного в городе Ульяновске. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы профильного военного ведомства РФ. Генерал армии отметил востребованность и высокую эффективность продукции концерна в зоне специальной военной операции на Украине.

Генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в городе Ульяновске, проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3" Сергей Шойгу, глава МО РФ

Напомним, что Ульяновский механический завод серийно изготовляет ряд высокоэффективных средств противовоздушной обороны для Сухопутных войск и радиолокационные системы страны. В частности, там производятся зенитная самоходная установка "Шилка", зенитные ракетные комплексы "Куб" и "Бук", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

Шойгу представил к награде погибшего в ходе СВО рядового.

Фото и видео: Минобороны России