Дмитрий Егоров вступил в бой с превосходившими силами противника.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу представил рядового 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова к званию Героя РФ посмертно. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-служы военного ведомства. Известно, что боец с позывным "Сунтар" в составе своего подразделения принял сражение с украинской армией. Инцидент произошел около населенного пункта Новомайорское в Донецкой народной республики (ДНР) в зоне проведения специальной военной операции. Егоров одним из первых вступил в бой с превосходящим противником, ликвидировав часть штурмовой группы Вооруженных сил Украины. Россия заставила противников отступить. В бою рядовой получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России