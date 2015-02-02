ВС России отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил за минувшие сутки проведения специальной военной операции отразили семь атак противника на Краснолиманском направлении. Специалисты ликвидировали около 60 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что боевые задачи выполнены вблизи Торвского участка и Серебрянского лесничества при поддержке штурмовой и армейской авиации, артиллерии.
Грамотными действиями сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.
Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"
Военнослужащий подчеркнул, что средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. При контрбатарейной борьбе бойцы вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.Экипажи бомбардировочной авиации ликвидировали два командно-наблюдательных пункта ВСУ, размещенных в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Шойгу заявил об оснащении первого полка РВСН ракетами "Сармат".
Фото и видео: Минобороны России
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