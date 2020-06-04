Сейчас ориентировочная стоимость дрона оценивается в миллиард рублей.

Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий". По данным экспертов, стоимость дронов С-70 серийного производства от компании "Сухой" составляет порядка миллиарда рублей. На данный момент разработчики создали только прототип ударного аппарата. Он застрахован на 1,5 млрд рублей.

Специалисты отмечают, что размер страховки не позволяет делать выводы о реальной рыночной стоимости беспилотника. Предположительно, после начала массового производства цену на "Охотников" получится снизить на 40-50%. Сейчас самой дорогой часть аппарата является его планер. Он оценен в 600 млн рублей. Для сравнения двигатель стоит около 240 млн рублей.

Напомним, что первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года. Испытания проводились на аэродроме Министерства обороны РФ. Полет беспилотника длился около 20 минут.

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Видео: YouTube/Минобороны РФ