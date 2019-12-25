В США обеспокоились новым режимом Су-57

Popular Mechanics прокомментировал сообщения российских СМИ о беспилотном режиме в Су-57.

В США обеспокоились новым режимом российского истребителя Су-57. Об этом рассказали журналисты Popular Mechanics. В издании заметили, что перспективный самолет из РФ может быть модернизирован за счет появления в нем беспилотного режима полета. Автор публикации основывается на сведения, распространенные российскими СМИ со ссылкой на анонимные источники.

В Popular Mechanics не понимают, как разработчики смогут сделать Су-57 беспилотным.

Либо Су-57 является двухместным вариантом, либо управление самолетом осуществляется дистанционно с помощью программного обеспечения автор Popular Mechanics

Военный эксперт считает, что на данный момент авиационная промышленность в России отстает от иностранных партнеров в сфере создания беспилотной техники. Специалист утверждает, что Москва "старается наверстать упущенное". В издании напомнили, что истребитель Су-57 отрабатывает боевые действия вместе с беспилотником С-70 "Охотник".

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