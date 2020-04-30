Popular Mechanics раскрыл секреты создания советского самолета.

В США объяснили главную роль Украины в создании Ан-255 "Мрiя". Об этом рассказал обозреватель издания Popular Mechanics Анатолий Зак. специалист напомнил, что появление в Советском Союзе самого грузоподъемного самолета в мире обуславливалось необходимостью перевозки компонентов для космической отрасли. Благодаря Ан-255 специалисты смогли транспортировать детали многоразовой системы "Энергия" - "Буран".

Анатолий Зак напомнил, что разработкой самолетом занимались представители "Антонова". Важную роль в процессе создания играли украинские конструкторы Анатолий Вовнянко и Петр Балабуев.

Во время своего публичного дебюта Ан-225 был назван "Мрiя", что по-украински означает "мечта" прокомментировал эксперт

По словам Зака, для СССР это был первый случай, когда самолет получит украинское название. Ситуация стала отражением либерализации общества, которым в тот момент руководил Михаил Горбачев.

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Видео: Youtube/ Topfelya