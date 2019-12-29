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СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

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Законопроект разрабатывается.

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами. Минтранс хочет обязать отечественные нефтегазовые компании ходить только под флагами РФ. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Речь идет о перевозках экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений. Подобная инициатива рассматривалась 19 февраля на Морской коллегии при правительстве. Чиновники хотят внести правки в документы стратегического планирования. Госкомпаниям придется заключать отдавать преимущество в контрактах по перевозки компаниям из РФ. Это условие будет действовать при заключении соглашения, касающегося продаже энергоресурсов.

Ранее Popular Mechanics сравнило новые подлодки России с экзотическими морскими существами.
 

Теги: морские перевозки, нефть, флот
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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