Иностранцы рассказали о создании "Лайки".

Popular Mechanics сравнило новые подлодки России с экзотическими морскими существами. Речь идет о субмаринах пятого поколения под названием "Лайка". Время разработки проекта не раскрывается, как и количество создаваемых объектов.

Известно, что подлодка получила название в честь породы сибирских снежных собак. Она станет первым объектом для России за последние 50 лет, чья разработка ведется с чистого листа. Журналисты напомнили, что подводный флот РФ считается одним из крупнейших. Он включает в себя атомные и обычные ударные подлодки. Большая часть субмарин создавалась во времена СССР. Сейчас военные собираются обновить объекты.

Ранее атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спущена на воду в Северодвинске.

Видео: YouTube/

