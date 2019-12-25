Атомная подлодка проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спущена на воду в Северодвинске

Ранее ВМФ передали "Северодвинск".

Подводная лодка "Новосибирск" спущена на воду в Северодвинске. Атомная субмарина стала первым серийным объектом российского проекта "Ясень-М". Команду на вывод из эллинга дал и.о. директора предприятия "Севмаш" Сергей Воронько. Об этом сообщили в "ТАСС". О борт подлодки торжественной разбили бутылку шампанского. Такой чести удостоился капитан второго ранга Максим Шпирко.

Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием прокомментировали в компании

Напомним, что 21 декабря компании "Севмаш" (входит в ОСК) исполнилось 80 лет. В составе ВМФ РФ от проекта "Ясень-М" находится подлодка "Северодвинск". Также испытания проходит головная субмарина "Казань", которую передадут военным в 2020 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что для ВМФ России в 2020 году заложат рекордных 22 корабля.

Видео: YouTube/Минобороны России