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В Новосибирске мальчик коснулся водосточной трубы и погиб от удара током
Сегодня, 12:35
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В Новосибирске мальчик коснулся водосточной трубы и погиб от удара током

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего ребенка.

Трагический инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Школьник получил смертельный удар током, когда гулял во дворе своего дома, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что находясь на улице Станичной, 10-летний ребенок дотронулся до водосточной трубы и получил удар электрическим током.  Мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование находится на контроле у руководства СК Новосибирской области.

Ранее в центре Петербурга восьмилетняя девочка получила удар электрическим током на автобусной остановке. Школьницу госпитализировали в реанимацию.

Теги: новосибирск, ребенок погиб в новосибирске, ребенок погиб от удара током, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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