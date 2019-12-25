В Новосибирске мальчик коснулся водосточной трубы и погиб от удара током

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего ребенка.

Трагический инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Школьник получил смертельный удар током, когда гулял во дворе своего дома, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что находясь на улице Станичной, 10-летний ребенок дотронулся до водосточной трубы и получил удар электрическим током. Мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование находится на контроле у руководства СК Новосибирской области.

Ранее в центре Петербурга восьмилетняя девочка получила удар электрическим током на автобусной остановке. Школьницу госпитализировали в реанимацию.