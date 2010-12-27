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Для ВМФ России в 2020 году заложат рекордных 22 корабля
Сегодня, 11:16
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lesjasap

Для ВМФ России в 2020 году заложат рекордных 22 корабля

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Объекты будут создаваться в различных городах страны.

Для ВМФ России заложат 22 судна в следующем году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Речь идет о кораблях, подводных лодках, катерах. Таким образом 2020 год станет рекордным для данной отрасли строения.

Известно, что объекты будут относиться как к боевым единицам, так и вспомогательным. Создание кораблей запланировано в разных городах страны. В частности, в Петербурге и на территории Крыма. На полуострове будут заложены два универсальных десантных корабля, которых построят впервые в истории российского военного кораблестроения. Уже выбран завод. Честь отдана "Заливу". Предприятие не входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

Среди известных проектов можно выделить атомную многоцелевую подлодку "Ясень-М", дизель-электрические подлодки "Варшавянка" и "Лада".

Ранее Piter.tv писал о том, что корвет "Гремящий" отправился на заключительный этап заводских испытаний.

Фото: Piter.tv


 

Теги: варшавянка, вмф, кораблестроение, крым, лада, рекорд, ясень-м
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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