Корвет "Гремящий" отправился на заключительный этап заводских испытаний

Планируется, что в конце 2019 года военный корабль присоединится к российскому военно-морскому флоту.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 отравился в Балтику для завершения заводских ходовых испытаний и прохождения государственных. Об этом рассказала пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь".

Испытания займут около трех месяцев. За это время на "Гремящем" проверят работу всех корабельных систем и спецтехники в эксплуатационных и боевых режимах. Позже к корвету присоединится фрегат "Адмирал флота Касатонов". Главная цель проверки военных кораблей - выявить и устранить дефекты, подготовить их к государственным испытаниям, которые назначены на декабрь.

Если корабли пройдут ревизию, корвет "Гремящий" отправят на службу в Тихоокеанский флот, а фрегат "Адмирал флота Касатонов" - на Северный флот.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что военные корабли принимали участие в военно-морском параде на День ВМФ.

Видео: Piter.TV



