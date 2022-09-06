Корвет "Гремящий" испытал ракету "Калибр" на учениях "Восток-2022"

Ракета успешно поразила цель на расстоянии более 300 км.

Корвет "Гремящий" испытал крылатую ракету комплекса "Калибр" на учениях "Восток-2022". Об этом сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты был выполнен по морской цели условного противника в Охотском море. "Калибр" успешно поразил цель на расстоянии более 300 км.

В военном ведомстве отметили, что по условиям стрельбы траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".

Видео: Минобороны России