Корвет "Гремящий" испытал ракету "Калибр" на учениях "Восток-2022"

Корвет "Гремящий" испытал крылатую ракету комплекса "Калибр" на учениях "Восток-2022". Об этом сообщили в Минобороны.
Пуск ракеты был выполнен по морской цели условного противника в Охотском море. "Калибр" успешно поразил цель на расстоянии более 300 км.
В военном ведомстве отметили, что по условиям стрельбы траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все