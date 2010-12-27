Минобороны опубликовало интерактивную карту парада ВМФ в Петербурге

Посетители могут познакомиться со схемой пролета морской авиации и схемой прохода военный кораблей.

В Минобороны РФ рассказали о программе военно-морского парада, который пройдет в Петербурге 28 июля. На сайте ведомства появился интерактивный раздел, посвященный празднику.

Посетители портала могут узнать о том, какая техника и в каком порядке примет участие в параде. Он состоится в акватории Невы, а также в акватории Кронштадтского рейда.

Шоу будет состоять из статического и динамического показа, а также из наземной и воздушной части. Парадный строй кораблей возглавит первый российский линейный корабль "Полтава". В рамках динамического показа в строю пройдут новейшие корабли отечественного военно-морского флота - фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", морской тральщик "Иван Антонов", дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт".

В небе над Петербургом пролетят современные самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.

Всего в празднике примут участие 10 парадных расчетов, более 40 кораблей, катеров, подводных лодок и 41 воздушное судно.

Генеральная репетиция парада пройдет 25 июля.

Напомним, что в связи с проведением Дня ВМФ в Петербурге ограничат движение. Проезд по ЗСД сделают бесплатным.

Фото: navyparade2019.mil.ru