Проезд по ЗСД будет бесплатным в день ВМФ

В связи с одновременным разведением мостов в центре Петербурга по центральному участку магистрали можно будет проехать бесплатно.

Об изменениях в работе ЗСД рассказали 19 июля в ее управляющей компании "Магистраль Северной столицы".

В даты 21, 25 и 28 июля в центре Петербурга днем будут разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Причиной для одновременной разводки переправ стала подготовка и проведение в Петербурге Главного военно-морского парада России.

Из-за этого движение транспорта будет закрыто. Для стабилизации дорожной обстановки центральный участок ЗСД будет открыт для бесплатного проезда автомобилей в эти три дня: с 10 до 13 часов 21, 25 и 28 июля.

Фото: vk.com/nchspb