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В День ВМФ в Петербурге до пяти вечера перекроют КАД
Сегодня, 10:38
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nastya960

В День ВМФ в Петербурге до пяти вечера перекроют КАД

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Ограничения начнут действовать в 7:00.

Автомобилистов за неделю предупредили о полном перекрытии КАД в следующее воскресенье, 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Кольцевую дорогу в этот день перекроют из-за проведения Главного военно-морского парада. Закрыт будет отрезок с 117-го по 141-й километр внутреннего кольца. Это от пересечения КАД с многофункциональным морским перегрузочным комплексом "Бронка" и до пересечения с Приморским шоссе.

Ограничения будут действовать 28 июля с 7:00 до 17:00.

В Петербурге начали подготовку к параду ко Дню ВМФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: день вмф, кад, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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