В Петербурге начали подготовку к параду ко Дню ВМФ

В понедельник, 15 июля, в Петербурге начали подготовку к параду, который покажут на празднике ко Дню ВМФ.
В Северной столицы начали действовать ограничения для кораблей. На Неве появились буйки, за которые запрещено заплывать. Движение прогулочных катеров будет ограничено до дня проведения праздника.
Напомним, ограничения в связи с подготовкой ко Дню ВМФ будут действовать и для автомобилистов. В выходные завершился масштабный военно-морской салон. В следующий раз увидеть корабли изнутри получится уже 28 июля.
Кроме того, в Кронштадт прибыла уникальная подводная лодка "Владикавказ".
Видео: Piter.TV
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