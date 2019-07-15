В Петербурге начали подготовку к параду ко Дню ВМФ

На Неве прошли первые репетиции.

В понедельник, 15 июля, в Петербурге начали подготовку к параду, который покажут на празднике ко Дню ВМФ.

В Северной столицы начали действовать ограничения для кораблей. На Неве появились буйки, за которые запрещено заплывать. Движение прогулочных катеров будет ограничено до дня проведения праздника.

Напомним, ограничения в связи с подготовкой ко Дню ВМФ будут действовать и для автомобилистов. В выходные завершился масштабный военно-морской салон. В следующий раз увидеть корабли изнутри получится уже 28 июля.

Кроме того, в Кронштадт прибыла уникальная подводная лодка "Владикавказ".

Видео: Piter.TV