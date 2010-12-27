На время подготовки к ВМФ в Петербурге ограничат движение транспорта

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказал об ограничениях движения в связи с подготовкой и проведением Военной комендатурой Санкт-Петербурга тренировок Главного военно-морского парада.

Так, 16, 17, 19, 20, 22 и 29 июля с 05:00 до 06:15 движения транспорта будет прекращено по Благовещенскому мосту. В эти же дни перекрою Дворцовый мост с 04:55 до 06:15, Троицкий мост с 04:50 до 06:15 и Литейному мосту с 04:45 до 06:15.

Также 16 и 19 июля с 19:30 до 22:00 будет не проехать по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади и по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Ранее Piter.TV сообщал об ограничениях движения на Крестовском острове в связи с матчем "Зенита".

Фото: Pixabay