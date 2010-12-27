"Зенит" откроет сезон РПЛ встречей с "Тамбовом"

Перед матчем на "Газпром Арене" можно будет увидеть кубок чемпионов.

В воскресенье, 14 июля, в Петербурге на "Газпром Арене" пройдет матч 1-го тура чемпионата России по футболу. На поле встретятся "Зенит" и новички премьер-лиги "Тамбов". Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен 40-летний рефери Алексей Еськов из Москвы. Состояние команды перед игрой оценил тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Петербургская команда начинает сезон в статусе чемпиона России. В пресс-службе "Зенита" рассказали, что перед матчем с "Тамбовом" у болельщиков будет возможность увидеть и сфотографировать кубок чемпионов. Для этого зрителей просят прийти намного заранее, двери "Газпром Арены" откроются в 17:00.

Напомним, футбольный матч ограничит движение на Крестовском острове.14 июля с 0:00 до 24:00 запрещено движение по улице Савиной, по участкам набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной дороги, Северной дороги, Велосипедной и Теннисной аллеям, по улице Рюхина. Также не разрешается остановка транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову переулку, улице Рюхина, нечетной стороне Морского проспекта, Крестовскому проспекту, Яхтенной улице и нечетной стороне улице Савиной.

Ранее Piter.TV рассказывал, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев надеется начать новый сезон с победы.

Фото: ФК "Зенит"