В Петербурге выстроились очереди к боевым кораблям

В рамках Международного военно-морского салона в петербургском Морском вокзале выставлены военные корабли. Эти выходные – последний шанс их увидеть.

Пожелавших посетить и осмотреть корабли снаружи 13 июля было так много, что посетителям пришлось отстаивать огромные очереди. Особый ажиотаж гости отметили возле малого ракетного корабля "Мытищи" и у десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков".

Отмечается, что всего в военно-морском салоне участвует 15 новых кораблей и катеров ВМФ России. В их числе фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Стойкий", малый ракетный корабль "Серпухов". Следующий раз они будут доступны для посетителей 28 июля.

Ранее Piter.TV сообщал, что в небе Петербурга заметили военные самолеты.

Фото: Piter.TV