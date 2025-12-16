Корвет "Гремящий" провел на Камчатке учения по противороботовой защите

Тихоокеанский флот провел тренировку по противодействию судам противника.

Российский корвет "Гремящий" при Тихоокеанском флоте провел в акватории Камчатского края военные учения по противороботовой защите. Маневры включали в себя уничтожение надводных и воздушных дронов (безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов) условного противника. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Известно, что тренировка экипажа проводилась в Авачинском заливе.

Специалисты уточнили, что корабль выполнил артиллерийские стрельбы по надводным целям условного врага с использованием таких орудий как АК-190 и АК-630. Кроме этого корабельные расчеты выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При стоянке корвета на незащищенным рейде моряками выполнено профилактическое гранатометание в отношении "подводных диверсантов".

В акватории Финского залива прошло антитеррористическое учение "Лагуна-2026".

Фото и видео: Минобороны России