Освобождение Коммунаровки позволило российским войскам расширить зону контроля к северу от Терноватого.

Подразделения группировки войск "Центр" освободили Торское в Донецкой Народной республике, а бойцы "Востока" взяли под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Помимо этого, по удар попали логистические центры ВСУ, цеха производства, места хранения БПЛА и объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, силы противовоздушной обороны ликвидировали пять управляемых авиабомб и 498 дронов самолетного типа.

В ведомстве отметили, что после освобождения Коммунаровки российские подразделения расширят зону контроля к северу от Терноватого, а также нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, занятые создали условия для дальнейшего продвижения группировки войск "Восток" в двух областях - Днепропетровской и Запорожской.

Ранее мы сообщали, что российские военные нанесли поражение противнику на Красноармейском направлении и освободили населенный пункт Белицкое.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)