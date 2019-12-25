Петербурженка совершила 24 покупки с чужой банковской карты

Сумма материального ущерба составила порядка 14 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рецидивистки, которой вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщили 28 июля в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в июле фигурантка нашла чужую банковскую карту на Толубеевском проспекте. С помощью платежного средства она совершила 24 покупки в различных магазинах. Сумма материального ущерба составила порядка 14 тыс. рублей. Потерпевший не сразу заметил пропажу средств.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, похитивший сумку с 2,3 млн рублей из ТРЦ "Галерея", отправлен в колонию.

Фото: Piter.TV