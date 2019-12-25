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Петербурженка совершила 24 покупки с чужой банковской карты
Сегодня, 15:17
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Петербурженка совершила 24 покупки с чужой банковской карты

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Сумма материального ущерба составила порядка 14 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рецидивистки, которой вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом сообщили 28 июля в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что в июле фигурантка нашла чужую банковскую карту на Толубеевском проспекте. С помощью платежного средства она совершила 24 покупки в различных магазинах. Сумма материального ущерба составила порядка 14 тыс. рублей. Потерпевший не сразу заметил пропажу средств. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина, похитивший сумку с 2,3 млн рублей из ТРЦ "Галерея", отправлен в колонию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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