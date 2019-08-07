Опубликовано видео первого полёта новейшего беспилотника "Охотник"

Первый полет продолжался около 20 минут.

Сегодня, 7 августа, опубликовано первое видео с испытательного полета новейшего беспилотника "Охотник".

Видео появилось на официальном канале Министерства обороны России. Минобороны сообщает, что испытания боевого беспилотного комплекса проходят на одном из полигонов Минобороны. Первый полет "Охотника" продолжался 20 минут. За это время беспилотник совершил несколько кругов над аэродромом на высоте около 600 метров, а затем приземлился в штатном режиме.

Кроме этого Минобороны уточняет, что данный летательный аппарат практически не виден для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" снаряжен различным оснащением для ведения разведки.

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Видео: Минобороны РФ