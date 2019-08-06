Видео: Два противолодочных самолета Ту-142 13 часов летали над Тихим океаном

Министерство обороны РФ опубликовало видео плановой операции Ту-142.

Сегодня, 6 августа, Министерство обороны рассказало о плановом полете российских противолодочных самолетов над нейтральными водами Тихого океана.

Сообщается, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый 13 часовой полет над нейтральными водами Тихого океана, вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

В воздухе Ту-142 сопровождали два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ морской авиации, поднятых в воздух с аэродрома Елизово Камчатского края. Дозаправка в воздухе осуществлялась российскими Ил-78. Все действия в воздушном пространстве были выполнены в соответствии с Международными правилами.

Видео: Министерство обороны РФ