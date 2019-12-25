В Петербурге приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов с 2027 года

В Северной столице решили закрыть рынок вейпов: ограничения затронут сотни магазинов.

Законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в Санкт-Петербурге прошел первое чтение в Законодательном собрании города. Ограничения планируют ввести с 1 марта 2027 года и установить до 1 марта 2032 года. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок.

Инициативу разработали совместно с Законодательным собранием Ленинградской области. По словам парламентария, областные депутаты должны рассмотреть аналогичный документ в ближайшее время. Ожидается, что его примут до 1 декабря 2026 года.

Для введения запрета с марта 2027 года необходимо завершить рассмотрение, принять и опубликовать закон до 1 декабря 2026 года. Такие сроки связаны с требованиями федерального законодательства.

По данным комитета по промышленной политике Петербурга, в городе работают 615 специализированных точек по продаже вейпов. Еще около 2,4 тыс. торговых объектов реализуют одновременно табачную продукцию и электронные устройства.

Во время обсуждения депутаты также поинтересовались возможными потерями городского бюджета из-за запрета. Четырбок оценил их в несколько десятков миллионов рублей в случае полного закрытия торговых точек. При этом часть предпринимателей, совмещающих продажу табака и вейпов, может отказаться от электронных устройств и продолжить торговать табачной продукцией. Другие магазины смогут перепрофилировать бизнес.

По оценке депутата, выпадающие доходы бюджета будут незначительными. Он также отметил, что расходы города на лечение последствий никотиновой зависимости значительно превышают возможные потери от введения ограничений.

Кроме того, с 1 марта 2027 года в Петербурге планируют ограничить места продажи табачной и никотиносодержащей продукции. Ее хотят запретить реализовывать в детских оздоровительных и социальных учреждениях, на территориях проведения официальных спортивных соревнований, пляжах, в зонах отдыха рядом с водоемами и культовых зданиях. Соответствующий проект также прошел первое чтение.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV