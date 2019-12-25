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В России прокомментировали арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым
Сегодня, 10:13
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matveyvn

В России прокомментировали арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

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Парламентарий назвал действия Украины хамством.

В России прокомментировали арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым. С заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, пишут "РИА Новости".

Парламентарий назвал действия Украины хамством. Он считает, что подобные "кислотные и агрессивные" действия нужны только для того, чтобы навредить России.

Уже переходит все границы наглость и хамство.

Михаил Шеремет, депутат Госдумы

По его словам, заочный арест 65 самолётов никак не скажется на авиасообщении с Крымом.

Ранее Киев запустил чат-бот для жителей Крыма.

Теги: крым, самолеты, украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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