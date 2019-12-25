Парламентарий назвал действия Украины хамством.

В России прокомментировали арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым. С заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, пишут "РИА Новости".

Парламентарий назвал действия Украины хамством. Он считает, что подобные "кислотные и агрессивные" действия нужны только для того, чтобы навредить России.

Уже переходит все границы наглость и хамство. Михаил Шеремет, депутат Госдумы

По его словам, заочный арест 65 самолётов никак не скажется на авиасообщении с Крымом.

Ранее Киев запустил чат-бот для жителей Крыма.