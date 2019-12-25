В России прокомментировали арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым. С заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, пишут "РИА Новости".
Парламентарий назвал действия Украины хамством. Он считает, что подобные "кислотные и агрессивные" действия нужны только для того, чтобы навредить России.
Уже переходит все границы наглость и хамство.
Михаил Шеремет, депутат Госдумы
По его словам, заочный арест 65 самолётов никак не скажется на авиасообщении с Крымом.
Ранее Киев запустил чат-бот для жителей Крыма.
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