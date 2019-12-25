Киев запустил чат-бот для жителей Крыма

CrimeaIsUAbot будет отвечать на актуальные вопросы населения.

Киев запустил чат-бот CrimeaIsUAbot для жителей Крыма в Telegram. Об этом сообщили представители украинской администрации президента Владимира Зеленского. Чиновники отметили, что население сможет получить ответы на часто задаваемые вопросы по поводу оформления документов и порядка пересечения контрольно-пропускных пунктов.

CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ пресс-служба офиса президента Украины

Отмечается, что в чате будут представлены образцы заполнения документов. Предусмотрена возможность записаться в очередь на подачу документов. Ссылка на Telegram-аккаунт будет размещена на сайтах профильных организаций, государственных органов и общественных организаций.

Киев планирует регулярно пополнять перечень актуальных вопросов. Уже сейчас доступна электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, заключение декларации с семейным врачом, регистрацию брака, онлайн-нотариат и другие услуги.

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