Визит нужно согласовать с российским МИДом.

В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН в связи с проблемами подачи питьевой воды с Украины. С заявлением выступил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, визиты дипломатов на полуостров должны проводится в соответствии с международным и российским правом, поэтом визит представителей ООН нужно согласовать с российским МИДом. Бобков уверен — Крым может стать новой площадкой для диалога, если Крым будут считать частью России.

Однако парламентарий подчеркнул, что сейчас ООН больше волнует то, с какой стороны на полуостров будут въезжать представители мониторинговой миссии, чем реальные проблемы жителей полуострова.

Ранее украинская община Крыма рассказала Зеленскому о свободе слова в регионе.