США нашли в Верховной Раде "российского агента"

Вашингтон ввели санкции против украинца и трех граждан РФ.

США нашли в Верховной Раде Украины "российского агента". Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США. Чиновники отметили, что ввели санкции против подозреваемого.

Американцы считают, что депутат Андрей Деркач более десяти лет активно работает на Россию, а также поддерживает отношения с российскими спецслужбами. В США отметили, что украинский парламентарий ранее и прямо, и косвенно пытался помешать предстоящим президентским выборам в США, намеченным на 2020 год. Минфин уверен, что введение ограничений против Дергача даст Москве сигнал о том, что действия "марионеток" против Вашингтона - неприемлемы.

Санкции также введены в отношении трех граждан РФ. В списке оказались Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц. Минфин США их подозревают в манипуляциях на время выборов. Россияне работают в "Агентстве интернет-исследований".

В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в 16 веке.