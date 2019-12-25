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Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции
Сегодня, 11:18
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lesjasap

Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции

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Практически все фракции заявили о поддержке белорусской оппозиции.

Депутаты Верховной Рады принесли на заседание флаги оппозиции Белоруссии. Спикеру Дмитрию Разумкову пришлось попросить парламентариев убрать  с заседания бело-красные флаги другого государства. Действия белорусской оппозиции поддержали практически все фракции, включая "Слугу народа", "Европейскую солидарность", "Батькивщину", "Голоса" и  "За будущее". Не решились поддержать протестующих только члены партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Все флаги увидели, прошу, давайте чтобы в Верховной раде были в первую очередь государственные флаги Украины. Пожалуйста, уберите эти флаги, с трибуны в первую очередь

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

Напомним, что ранее аналогичные инциденты уже происходили в Верховной Раде. Белорусские флаги оппозиции депутаты приносили на заседание во вторник.

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Теги: белоруссия, верховная рада, оппозиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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