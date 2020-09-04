Украина поможет Турции создать конкурента Су-57

В Defense News рассказали о возможности поставки Киевом двигателя для нового турецкого TF-X.

Украина поможет Турции создать конкурента российского истребителя Су-57. Об этом сообщило издание Defense News со ссылкой на заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. В июне Дмитрий Шугаев заявили о том, что самолет Turkish Fighter X (TF-X) в случае его выхода на международный рынок может стать конкурентом для российского.

Одним из основных недостатков турецкой промышленности является отсутствие технологии производства двигателей статья Defense News

Авторы публикации напомнили, что сейчас "амбициозная национальная программа" Турции застопорилась. Сейчас власти страны разыскивают двигатель для создающегося самолета TF-X. На Украине отметили, что Киев уже поставляет двигатели для турецких беспилотников-разведчиков Bayraktar TB2, поэтому может заняться разработкой двигателя для истребителя.

США создадут прототип ракеты средней дальности для атаки на воде и суше.

Видео: YouTube / Military Power