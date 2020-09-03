США создадут прототип ракеты средней дальности для атаки на воде и суше

В Defense News рассказали о советах аналитиков из Army Futures Command.

США создадут прототип ракеты среднего радиуса действия для атаки на воде и суше движущихся целей. Об этом сообщили журналисты Defense News. Эксперты сослались на заявление представителя сухопутных сил Вашингтона Робин Мэк. Военные считают, что данная разработка "заполнит пробелы" в спектре высокоточного вооружения большего радиуса действия США.

Необходимость создания такого оружия выявили специалисты аналитического центра Army Futures Command в Нью-Мексико. По результатам исследования специалисты рекомендовали Пентагону краткосрочные и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений. Эти проекты позволят США сравняться с конкурентами, близкими по уровню.

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Видео: YouTube / FRANCE 24 English