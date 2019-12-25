Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара

Марк Ганцингер сообщил о недостаточной мощи армии США.

Американский полковник Марк Ганцингер предрек НАТО развал в результате российского удара. Отставной полковник Военно-воздушных сил США объяснил,почему Североатлантический альянс может не выдержать мощи Москвы при ее союзе с Китаем. Речь военнослужащего опубликована в издании Defense News.

Мощь наших Военно-воздушных сил сейчас составляет половину от той, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году. Марк Ганцингер, отставной военный США

Специалист напомнил читателям о том, что Пентагон выбрал неправильный курс в вопросе развития Вооруженных сил. Сейчас оборонное ведомство руководствуется лозунгом "качество превыше количества". При этом сокращается численность армии. А увеличение обороноспособности должно произойти в расчете на использование новых технологий. Марк Ганцингер полагает, что около 30 лет США "разрушало, чтобы строить".

Для нанесения удара по РФ и КНР армии США потребуются крупномасштабные высокоточные удары, а также наступление вглубь стран. В противном случае противники смогут быстро занять Прибалтику и Тайвань. Оперативно отреагировать на угрозу могут только американские бомбардировщики и истребители пятого поколения. Полковник уверен, что сейчас Вашингтон не обладает мощью, чтобы отразить нападение равного для себя противника на дальних направлениях, защитить территорию страны или сдержать ядерную атаку.

ВМС США опровергли связь учений Sea Breeze в Черном море и конфликта на Донбассе.

Фото: Pixabay.com

