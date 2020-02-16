ВМС США опровергли связь учений Sea Breeze в Черном море и конфликта на Донбассе

Учебные маневры военных кораблей США лежат за пределами боевых действий на востоке Украины.

Капитан ВМС США Стюарт Бауман, выступая в качестве представителя командования учений Sea Breeze опроверг связь учебных маневров с конфликтом на востоке Украины, где находятся непризнанные республики ДНР и ЛНР. Все предпринимаемые действия следуют лишь цели отработки совместных операций стран НАТО - и после совместных учений с Украиной, которые проводятся регулярно с 1997 года, корабли останутся в Черном море для учений под эгидой Болгарии, ровно на то время, которое позволяет конвенция Монтре.

Самые крупные в истории международные военные учения Sea Breeze начались 28 июня в Украине. Пресс-служба посольства США в Киеве анонсировала их в Twitter.

Пентагон заявил, что Россия не мешала учениям Sea Breeze в Черном море.

Конвенция о режиме проливов, она же Конвенция Монтре, подписана 20 июля 1936 года по итогам пересмотра режима черноморских проливов. Она сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время и подробно регламентирует проход военных кораблей.

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