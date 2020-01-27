Резиденты петербургской ОЭЗ вложили в город 134,5 млрд рублей

Суммарный объем инвестиций, направленных резидентами особой экономической зоны Санкт-Петербурга в городские проекты, составил 134,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова по итогам заседания штаба по расширению доходной базы бюджета.
В администрации отметили, что с момента создания ОЭЗ совокупная выручка ее участников достигла 519 миллиардов рублей. На сегодняшний день в зоне зарегистрировано 69 компаний.
По словам Алексея Корабельникова, реализация проектов способствует созданию новых рабочих мест, развитию передовых технологий и повышению качества городской среды, что особенно значимо в условиях глобальной конкуренции.
Реализация проектов позволяет создавать новые рабочие места, развивать высокие технологии, повышать качество жизни, что особенно актуально в условиях глобальной конкуренции. Благодаря федеральной поддержке город также получит 478,4 млн рублей на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры особой экономической зоны.
Ааппарат вице-губернатора Алексея Корабельников
Как уточнила генеральный директор зоны Тамара Рондалева, соотношение налоговых поступлений от резидентов к объему предоставленных им льгот составило 99,8 миллиарда к 10,8 миллиарда рублей. Это означает, что на каждые 10 рублей, уплаченных в бюджет, приходится 1 рубль предоставленных налоговых преференций.
Ранее сообщалось, что Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС.
Фото: spbsez.ru
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