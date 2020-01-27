Резиденты петербургской ОЭЗ вложили в город 134,5 млрд рублей

По расчетам руководства особой экономической зоны Петербурга, соотношение предоставленных льгот и налоговых поступлений составляет 1 к 10.

Суммарный объем инвестиций, направленных резидентами особой экономической зоны Санкт-Петербурга в городские проекты, составил 134,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова по итогам заседания штаба по расширению доходной базы бюджета.

В администрации отметили, что с момента создания ОЭЗ совокупная выручка ее участников достигла 519 миллиардов рублей. На сегодняшний день в зоне зарегистрировано 69 компаний.

По словам Алексея Корабельникова, реализация проектов способствует созданию новых рабочих мест, развитию передовых технологий и повышению качества городской среды, что особенно значимо в условиях глобальной конкуренции.

Реализация проектов позволяет создавать новые рабочие места, развивать высокие технологии, повышать качество жизни, что особенно актуально в условиях глобальной конкуренции. Благодаря федеральной поддержке город также получит 478,4 млн рублей на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры особой экономической зоны. Ааппарат вице-губернатора Алексея Корабельников

Как уточнила генеральный директор зоны Тамара Рондалева, соотношение налоговых поступлений от резидентов к объему предоставленных им льгот составило 99,8 миллиарда к 10,8 миллиарда рублей. Это означает, что на каждые 10 рублей, уплаченных в бюджет, приходится 1 рубль предоставленных налоговых преференций.

Ранее сообщалось, что Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС.

Фото: spbsez.ru