Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС

По словам Туска, сотрудничество двух стран получило новый толчок.

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом.

По его словам, сотрудничество двух стран получило новый толчок. Туск подчеркнул, что Польша и США изменили множество ключевых вопросов в 16 пунктах. Он уточнил, что АЭС появится на севере страны.

Польше очень важно, чтобы эта инвестиция была выгодна для обеих сторон. Благодаря усилиям обеих сторон можно сказать, что наше сотрудничество в области ядерной энергетики идет хорошо. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее премьер Польши призвал ЕС к ответу на пошлины США.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny