Польша и США подписали соглашение о строительстве первой польской АЭС

Варшава и Вашингтон подписали соглашение о строительстве первой польской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом.
По его словам, сотрудничество двух стран получило новый толчок. Туск подчеркнул, что Польша и США изменили множество ключевых вопросов в 16 пунктах. Он уточнил, что АЭС появится на севере страны.
Польше очень важно, чтобы эта инвестиция была выгодна для обеих сторон. Благодаря усилиям обеих сторон можно сказать, что наше сотрудничество в области ядерной энергетики идет хорошо.
Дональд Туск, премьер-министр Польши
Ранее премьер Польши призвал ЕС к ответу на пошлины США.
Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny
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