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Премьер Польши призвал ЕС к ответу на пошлины США
Сегодня, 9:51
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Премьер Польши призвал ЕС к ответу на пошлины США

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По его словам, "дружба означает партнерство".

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз к ответу на пошлины США. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Польский премьер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 20% на товары из ЕС. По его словам, "дружба означает партнерство", а партнерство должно означать взаимные пошлины.

Нужны адекватные решения.

Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее мы сообщали, что ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России".

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny

Теги: дональд туск, евросоюз, пошлины, премьер-министр польши, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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