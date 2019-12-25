Премьер Польши призвал ЕС к ответу на пошлины США

По его словам, "дружба означает партнерство".

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз к ответу на пошлины США. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Польский премьер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 20% на товары из ЕС. По его словам, "дружба означает партнерство", а партнерство должно означать взаимные пошлины.

Нужны адекватные решения. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Ранее мы сообщали, что ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России".

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny