ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России"

Дональд Туск рассказал о реализации проекта "Восточный щит".

Варшава уже получила от Европейского союза 100 миллионов евро на укрепление государственной границы с Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск журналистам по прибытии на неформальную рабочую встречу политических лидеров стран-членов ЕС. Мероприятие проводится в Брюсселе. Иностранец пояснил, что, по его мнению, региональному сообществу понятно, что другой альтернативы у него нет, кроме как финансировать защиту восточной границы Евросоюза.

"Восточный щит". Это уже началось. Я об этом не говорил громко, так как считаю это скромным началом, но де-факто 100 миллионов евро в декабре уже было. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Дональд Туск надеется, что Польша получит от Евросоюза еще больше денег на программу "Восточный щит". "У нас уже есть европейские деньги, но это только начало", - сказал он.

Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов).

Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск.

Фото: European Commission