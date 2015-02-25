Польские войска не войдут на Украину, заявил Туск

Дональд Туск указал на готовность Варшавы помогать Киеву, но не войском.

Прдседатель польского правительства Дональд Туск заявил французскому президенту Эммануэлю Макрону о том, что войска европейского государства не войдут на украинскую территорию даже после начала действия там режима прекращения огня. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с журналистами, выступая перед СМИ на совместной пресс-конфреенции. Его спросили о позиции Варшавы относительно инициативы Парижа по размещению международных миротворческих сил на Украине.

Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий. Мы будем сотрудничать над решениями, которые прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта после, если этого удастся достигнуть, прекращения огня. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Дональд Туск полагает, что Польша несет больше других стран расходов по помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о нагрузке различного типа, включая военную и финансовую поддержку. По словам политика, именно в Польше располагается самый большой, ключевой, "практически единственный такого уровня хаб помощи" для ВСУ.

Польша расширит программу "Восточный щит" на границу с Украиной.

Фото и видео: YouTube / Élysée