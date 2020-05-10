Дональд Туск призвал заняться укрепление обороноспособности НАТО.

Варшава расширит фортификационную программу "Восточный щит" на государственную границу с Украиной. Соответствующее заявление местным журналистам сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Иностранный чиновник выступил перед СМИ во время своего рабочей поездки на территорию, граничащую с Калининградской областью.

Эта работа также коснется границы с Украиной. Мы хотим, чтобы на всем протяжении восточной границы поляки чувствовали себя в безопасности. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что в текущий момент Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит". за период с 2024 по 2028 год страна выделила на реализацию цели 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда американских долларов). Согласно официальному заявлению канцелярии польского премьер-министра, национальное правительство планирует сформировать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге Североатлантического альянса. Чиновники считают, что такие объекты помогут противодействовать якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".

Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / TVP Info