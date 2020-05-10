Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией.

Варшава с опережением графика работает над укреплением государственной границы с Россией. На эти задачи из федерального бюджета европейской страны к 2028 году было выделено 2,5 миллиарда долларов. Соответствующее заявление местным журналистам сделал польский премьер-министр Дональд Туск. Иностранный чиновник выступил перед СМИ во время своего рабочей поездки на территорию, граничащую с Калининградской областью.

В изначальном плане первый участок должен был появиться в первой половине 2025 года. Уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Иностранный политик пояснил, что на госгранице среди прочего власти устанавливают большое количество бетонных блоков. Речь идет о нахождении на участке порядка 2,3 тысяч бетонных элементов. В общей сложности там будет находиться более 300 километров "твердой инфраструктуры".

Туск опроверг данные о разговоре с Трампом после выборов в США.

Фото и видео: Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / TVP Info